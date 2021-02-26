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Сбербанк признан лучшим эквайером Европы

Сбербанк завоевал престижную международную премию Merchant Payments Ecosystem Awards 2021 в номинации Best Merchant Acquirer («Лучший эквайер»). В жюри отметили, что Сбербанк продемонстрировал инновационность своих эквайринговых сервисов, рост бизнеса (несмотря на пандемию коронавируса), способность быстро адаптироваться к постоянно меняющейся среде и предоставлять поддержку и сервис на высоком уровне.

– Это большая честь и ответственность для нас — стать лауреатами одной из ключевых международных премий в области эквайринга. С помощью и поддержкой наших клиентов и партнёров мы делаем всё возможное, чтобы развивать платёжные экосистемы и предлагать клиентам инновационные высокотехнологичные сервисы, предвосхищающие их ожидания. Наша глобальная цель — сделать мир лучше, удобнее и комфортнее для всех благодаря бесшовным, моментальным и безопасным платёжным решениям, – отмечает Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

Премия Merchant Payments Ecosystem Awards присуждается лучшим эквайерам Европы начиная с 2008 года. В жюри входят независимые консультанты по платёжным системам и журналисты, освещающие данную тематику. В 2021 году премия присуждена в 14 категориях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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