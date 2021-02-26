Подрядчик оштрафован за срыв сроков по капремонту школы в Ольхонском районе

Прокуратура Ольхонского района проверила исполнение требований законодательства о контрактной системе со стороны подрядчика, который заключил в апреле 2020 года с администрацией района контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы в с. Куреть Ольхонского района.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «СК Альянс» неоднократно нарушало договорные обязательства, в том числе в части сроков выполнения работ. Мэр района контракты расторг в одностороннем порядке с применением санкций за недобросовестность.

По результатам рассмотрения, суд оштрафовал подрядчика на общую сумму около 1,2 млн. руб.