Новости

В Иркутской области пройдет проверка системы оповещения населения

Плановая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны начнется в регионе 3 марта. Будет проверяться состояние готовности средств оповещения, линий управления. Пройдет сверка количества работоспособных электросирен, рупорных громкоговорителей. Кроме того, запланирована ревизия сил и средств организаций и операторов связи, телекомпаний, автотранспорта, задействованного для информирования населения через подвижные звукоусилители.

3 марта с 10 до 12 часов в населенных пунктах области будут включаться электросирены и уличные громкоговорители, определенная информация будет передаваться по радио и телевидению. Затем аппаратуру оповещения приведут в исходное состояние. Граждан просят не беспокоиться и не предпринимать никаких действий по учебным сигналам гражданской обороны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
От ледяных скульптур до трейлраннинга: на Ольхоне состоялся второй фестиваль Olkhon Ice Fest
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании