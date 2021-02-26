В Иркутской области пройдет проверка системы оповещения населения

Плановая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны начнется в регионе 3 марта. Будет проверяться состояние готовности средств оповещения, линий управления. Пройдет сверка количества работоспособных электросирен, рупорных громкоговорителей. Кроме того, запланирована ревизия сил и средств организаций и операторов связи, телекомпаний, автотранспорта, задействованного для информирования населения через подвижные звукоусилители.

3 марта с 10 до 12 часов в населенных пунктах области будут включаться электросирены и уличные громкоговорители, определенная информация будет передаваться по радио и телевидению. Затем аппаратуру оповещения приведут в исходное состояние. Граждан просят не беспокоиться и не предпринимать никаких действий по учебным сигналам гражданской обороны.