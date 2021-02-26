S7 открывает продажу на субсидируемые рейсы Москва – Улан-Удэ для всех жителей Дальнего Востока

По программе господдержки S7 Airlines выполняет ежедневные рейсы между Москвой и Улан-Удэ, сообщают в пресс-службе перевозчика.

Специальные тарифы на авиабилеты с вылетом до 30 ноября 2021 года доступны для всех граждан России, зарегистрированных по месту жительства в Дальневосточном федеральном округе.

Льготные авиабилеты с вылетом до 31 декабря 2021 года предназначены для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для граждан пенсионного возраста и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы.