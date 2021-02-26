Почти половина россиян готовы выделить дополнительные деньги на персонализированное питание

ГК “ЭФКО” и проект “Едим лучше” провели опрос и узнали, что россияне думают о персонализированном питании, следят ли за своим рационом и готовы ли тратить большую часть бюджета на еду, которая подобрана индивидуально для них.

Оказалось, что 60% опрошенных готовы тратить больше денег на персонализированное питание, при этом каждый пятый готов потратить любую сумму, ведь от этого зависит жизнь и здоровье.

Согласно опросу, четверть опрошенных россиян едят все подряд, не придерживаясь никаких правил, еще 25% – питаются интуитивно. При этом, мужчины питаются интуитивно на 17% чаще, чем женщины. Почти 22% россиян стараются питаться правильно. Только 10% опрошенных следят за составами продуктов и ведут подсчет КБЖУ.

Правильное питание, по мнению 42% опрошенных россиян – это сбалансированный рацион из натуральных и качественных продуктов, для 15% – это большое количество овощей и фруктов. Каждый седьмой россиянин полагает, что отсутствие вредных продуктов (алкоголя, сладостей и фастфуда) – залог здорового питания.

По данным опроса, растительное питание становится все популярнее у россиян – 40% опрошенных указали, что за последние полгода чаще ели продукты растительного происхождения: овощи, фрукты, соевое мясо, орехи, растительное молоко и т.д.

Забота о своем здоровье стала все больше заботить жителей нашей страны. Почти половина (48%) опрошенных регулярно сдают анализ крови, чтобы отслеживать возможные дефициты. Каждый пятый респондент старается потреблять продукты, обогащенные различными минералами и полезными элементами. А 25% россиян сдавали генетические тесты для изучения своего происхождения, риска развития генетических заболеваний, а также для рекомендаций по питанию и спортивной нагрузке.

Больше половины (60%) опрошенных готовы прямо сейчас отказаться от привычной еды, если врач на основе анализов или генетического теста предложит новую систему питания, при этом для 38% важно, чтобы это было научно доказано.

43% россиян готовы выделить дополнительные деньги на персонализированное питание, если это не будет сильно превышать их обычные расходы на еду. Каждый пятый опрошенный готов тратить любые деньги на индивидуальное питание, ведь от этого зависит жизнь и здоровье.