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Федеральный фонд обманутых дольщиков выделит деньги на достройку пяти домов в Иркутске

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что Федеральный фонд обманутых дольщиков выделит деньги на достройку пяти проблемных домов в Иркутске.

«Провели совещание с Федеральным фондом обманутых дольщиков. Есть пять проблемных объектов, по которым срочно нужно было принять решение. Все в Иркутске. Три объекта – на улице Дыбовского и два – на улице Сибирской. У всех – один застройщик, который признан банкротом. Наблюдательный совет фонда принял решение выделить средства на окончание строительства. Разумеется, на условиях софинансирования», – отметил глава региона.

Он также отметил, что для достройки объектов необходимо около 650 миллионов рублей – сумма примерная, точная будет озвучена после обследования зданий представителями фонда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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