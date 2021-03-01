«Мир» запретит пополнять иностранные кошельки со своих карт

Платежная система «Мир» с 27 апреля будет отклонять переводы средств с карт системы на иностранные электронные кошельки, сообщает РБК со ссылкой на источники в платежном рынке. По их сведениям, платежная система уведомила банки об изменении. Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердил введение ограничения.

«В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств <...> вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков», — говорится в документе.

Получение бюллетеня подтвердили в ВТБ и Газпромбанке.