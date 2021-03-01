Новости

«Мир» запретит пополнять иностранные кошельки со своих карт

Платежная система «Мир» с 27 апреля будет отклонять переводы средств с карт системы на иностранные электронные кошельки, сообщает РБК со ссылкой на источники в платежном рынке. По их сведениям, платежная система уведомила банки об изменении. Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердил введение ограничения.

«В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств <...> вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков», — говорится в документе.

Получение бюллетеня подтвердили в ВТБ и Газпромбанке. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
Активная зима в «Патроны Парк». Как коронакризис и землетрясения повлияли на рынок загородной недвижимости
Дом на все 8+… баллов. Авторы проекта «Патроны парк» – о сейсмически надёжной малоэтажке
Три «Э» современного дома. Как изменились представления людей об идеальном жилье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании