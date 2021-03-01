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Соревнования по сноубордингу во Владивостоке прошли при поддержке Солид Банка

Не первый год Солид Банк и магазин снаряжения для сноубординга и акваспорта Snowy выступают генеральными спонсорами соревнований по сноубордингу. В этом сезоне, при поддержке Солид Банка в сноупарке на территории ЦСО «Лесная Поляна» (г. Владивосток, ул Главная, 52) появились новые фигуры для трюков.

В это воскресенье – 28 февраля – спортсмены смогли испытать себя на них в соревнованиях по экстремальным дисциплинам – jibbing (катание и выполнение сложных элементов на трубе) и big air*(прыжки с трамплина).

В этом году генеральные партнеры и организаторы постарались, чтобы победителей и обладателей крутых призов было больше. Так, в дисциплине джиббинг победителей будут оценивать не в одной, а в двух категориях: чемпионов определят среди новичков и отдельно среди опытных райдеров.

«Солид Банк – за спорт и за активность. Как и многие хорошие инициативы, приморский сноубординг во многом держится на плечах энтузиастов. Поэтому, мы хотим помочь ребятам, чтобы этот зрелищный вид спорта и дальше развивался в Приморье», - комментирует Геннадий Фофанов, Председатель Правления АО «Солид Банк».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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