В поселке Алыгджер Нижнеудинского района построят школу-интернат

Ранее региону на нее выделяли 580 млн рублей, однако средства не были освоены, сообщили в администрации области.

Из-за труднодоступности территории было принято решение о возведении объекта в модульном исполнении.

Образовательное учреждение будет включать в себя школу на 60 мест, интернат на 25 мест для детей, которые приезжают на учёбу на весь год из других населённых пунктов, а также детский сад на 40 мест.

Как рассказал глава Нижнеудинского района Анатолий Крупенев, решение строить школу - большое событие, которое стало возможным благодаря усилиям со стороны Правительства Иркутской области и муниципалитета. Возведение такого объекта в Алыгджере в 2019 и в 2020 годах было невозможно по ряду причин. Первая - это нахождение села в зоне затопления. В марте 2020 года в Тофаларию была переброшена необходимая строительная техника. К концу апреля строители возвели временную дамбу, которая защитила территорию в летний период 2020 года. Параллельно с этим велось строительство основной дамбы на реке Уда.