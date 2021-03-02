Две трети работодателей столкнулись с нехваткой сотрудников во время пандемии

63% работодателей сталкивались с нехваткой кадров за прошедший год. Чаще всего недостаток сотрудников замечали компании из сфер производства и промышленности (27% от числа компаний, которые столкнулись с нехваткой кадров), строительства (19%) и транспорта (16%). Таковы итоги исследования сервиса Работа.ру, в котором приняли участие более 1000 представителей компаний из всех регионов России.

Большинство компаний (61%) столкнулись с недостатком линейного и массового персонала. Еще 30% работодателей долго искали менеджмент среднего звена, 7% почувствовали нехватку сезонных работников, а 2% — высшего менеджмента

Каждая пятая компания до короновирусных ограничений нанимала персонал из других городов России. Еще 17% работодателей отметили, что нанимали сотрудников в других городах и странах, а 8% предпочитали работать только с мигрантами. 55% представителей бизнеса указали, что трудоустраивали в компании только местных жителей.