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#Живи_на Байкале: ледовая скульптура в виде логотипа Сбера появилась на Байкале

Ледовая скульптура в виде логотипа Сбера появилась на площадке Фестиваля #Живи_на Байкале. Банк выступил партнером мероприятия, которое в п. Листвянка проходит традиционно с 2013 года. На льду озера, в прибрежной зоне, с 27 февраля разворачивается серия культурно-массовых и спортивно-экологических зимних мероприятий. Главным украшением фестиваля являются ледовые фигуры, большой каток и развлекательные локации. Мероприятие ежегодно привлекает большое количество посетителей – жителей Иркутской области и туристов.

Все скульптуры фестиваля 2021 года сделаны иркутскими мастерами, посвящены Байкалу, а центром композиции является большая ледяная 3D-скульптура #Живи_на_Байкале. Логотип Сбербанка и яркий шар – иллюминация стали новым красочным элементом фестиваля.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Байкальский банк уже несколько лет плотно занимается темой развития ответственного туризма на Байкале. Уникальное озеро, которым одарила наш регион природа, является точкой притяжения для туристического трафика и потенциалом для экономики региона. И, конечно, такие мероприятия, как фестиваль «Живи на Байкале», являются яркими проектами событийного туризма. Приятно, что ежегодно поток туристов в наш регион растет и зимний Байкал привлекает своей красотой не меньше, чем летний. Мы поддержали в этом году фестиваль ледовых скульптур и   логотип СБЕРа вполне символично смотрится в его локациях, он напоминает всем о необходимости беречь красоту своего края и ценить уникальность Байкала».   

Целью ежегодного фестиваля "Живи на Байкале" является создание условий для зимнего активного отдыха на берегу озера. Площадка будет функционировать до 8 марта, 7 марта здесь состоится Церемония открытия Года Байкала с участием представителей власти Иркутской области. В связи с пандемией,церемония ограничится приветствиями гостей, выступлениями фигуристов и детского творческого коллектива, а также зажжением факела, сделанного из байкальского льда. Ожидается, что в открытии Года Байкала примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, а также известный хоккеист и посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов.

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Справка: Фестиваль "Живи на Байкале" проводится в Иркутской области с 2013 года, является частью программы фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада". Мероприятие организовано общественным движением "Живи на Байкале" при поддержке агентства по туризму Иркутской области. Задача фестиваля - создать условия для зимнего активного отдыха в поселке Листвянка, который является ближайшей от Иркутска точкой на Байкале. В 2020 году   в дни проведения фестиваля в Листвянку посетили более 10 тыс. гостей.

Озеро Байкал внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Зимний Байкал широко известен чистым и прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира. Поселок Листвянка расположен на берегу озера у истока реки Ангары в 70 км от Иркутска.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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