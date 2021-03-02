Операционным директором СК «Сбербанк страхование» назначена Ксения Соколова

Ксения Соколова назначена на должность операционного директора компании «Сбербанк страхование». Перед Ксенией поставлены задачи повышения качества и эффективности операционных процессов компании, в том числе за счет их автоматизации, улучшения клиентского опыта и внедрения ключевой учетной системы.

В страховой отрасли Ксения работает почти 20 лет. Начала карьеру в страховой компании «НАСТА» (с 2007 г. — страховая компания «Цюрих»), где за четыре года прошла путь от главного специалиста до заместителя директора департамента урегулирования убытков. В сентябре 2005 г. была назначена директором департамента обслуживания договоров страхования. В ноябре 2009 г. перешла в ООО «Страховая группа МСК» на должность директора операционного департамента. В июле 2013 года возглавила департамент в статусе вице-президента компании. В 2016 году перешла в «Ингосстрах» на позицию руководителя управления конкурсного обслуживания. С 2020 года возглавляла в «Ингосстрахе» департамент операционной поддержки бизнеса.

Среди ключевых достижений — существенное сокращение затрат «Страховой группы МСК» в результате автоматизации и оптимизации операционных бизнес-процессов, а также создание регионального центра с бэк-офисными функциями.

В 2004 г. с отличием окончила Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент».