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В Иркутской области разработали проект для школы в Большом Голоустном

Единственная школа в селе сгорела 25 ноября. Новый объект будет представлять собой школу-детский сад на 110 мест, сообщают в администрации области.

Выбор жителей поселка был сделан в пользу блочной модульной конструкции, которая возводится по современным технологиям в короткие сроки. Новая школа должна быть готова к приему детей в этом году. Сейчас школьники занимаются в приспособленных помещениях одной из туристических баз.  

В здании будут размещены актовые и спортивные залы, школьная библиотека, помещения под кружки, столовая, пищеблоки, медкабинет и административные помещения. Предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Напомним, в результате пожара, произошедшего 25 ноября, здание общеобразовательной школы, где обучался 71 ученик, сгорело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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