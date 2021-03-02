Новости

Иркутск назвали одним из самых популярных направлений для авиадоставки

Пресс-служба одного из крупнейших российских грузоперевозчиков «Деловые авиалинии» назвала Иркутск одним из самых популярных направлений для авиадоставки по итогам 2020 года, пишет Business Expert.

Кроме столицы Приангарья в списке Красноярск, Новосибирск, Чита, Хабаровск, Владивосток и Норильск. Чаще всего группа компаний в города страны перевозила по воздуху медицинские товары, СИЗ, запчасти, оборудование и одежду.

Организация отмечает, что в 2020-м, несмотря на пандемию, удалось нарастить объемы авиаперевозок на 20%. Это удалось сделать за счет развитой сети филиалов, гибких тарифов и тесного взаимодействия с авиакомпаниями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
Активная зима в «Патроны Парк». Как коронакризис и землетрясения повлияли на рынок загородной недвижимости
Дом на все 8+… баллов. Авторы проекта «Патроны парк» – о сейсмически надёжной малоэтажке
Три «Э» современного дома. Как изменились представления людей об идеальном жилье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании