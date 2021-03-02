Иркутск назвали одним из самых популярных направлений для авиадоставки

Пресс-служба одного из крупнейших российских грузоперевозчиков «Деловые авиалинии» назвала Иркутск одним из самых популярных направлений для авиадоставки по итогам 2020 года, пишет Business Expert.

Кроме столицы Приангарья в списке Красноярск, Новосибирск, Чита, Хабаровск, Владивосток и Норильск. Чаще всего группа компаний в города страны перевозила по воздуху медицинские товары, СИЗ, запчасти, оборудование и одежду.

Организация отмечает, что в 2020-м, несмотря на пандемию, удалось нарастить объемы авиаперевозок на 20%. Это удалось сделать за счет развитой сети филиалов, гибких тарифов и тесного взаимодействия с авиакомпаниями.