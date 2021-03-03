Азиатско-Тихоокеанский банк запустил сервис SWIFT gpi в сфере международных расчетов

Азиатско-Тихоокеанский банк начал использовать сервис SWIFT gpi (global payments innovation) в сфере международных расчетов, повышающий скорость, прозрачность осуществления трансграничных платежей и улучшающий качество платежных услуг. С февраля 2021 года сервис стал доступна клиентам АТБ.

SWIFT gpi направлен на улучшение расчетов между юридическими лицами. Инициатива создана для того, чтобы помочь компаниям развивать международную деятельность, улучшать отношения с поставщиками и совершенствовать контроль денежных потоков. Благодаря инициативе SWIFT gpi компании получают целый ряд возможностей в области расчетных услуг:

зачисление средств в день платежа;

прозрачность комиссий;

непрерывное отслеживание платежей, где они находятся и на какой стадии исполнения;

информация о денежных переводах остается неизменной.

SWIFT gpi позволяет предоставлять клиенту в режиме реального времени информацию о статусе платежа, его маршруте, а также всех возможных комиссиях.

«АТБ является активным участником международных расчетов. Теперь работать с нами по этому направлению стало ещё быстрее и удобнее. В любой момент мы можем отследить для клиента маршрут платежа, и моментально известить о зачислении средств. Это, в свою очередь, является подтверждением для клиента об исполнении им своих обязательств перед контрагентом в рамках контракта», - прокомментировала новость директор международного департамента АТБ Мария Розбицкая.