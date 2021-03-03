Альфа-Банк и X5 Retail Group внедрили полный электронный документооборот в подписание документов по факторингу

Альфа-Банк, X5 Retail Group и ее поставщик ООО «Тестори» впервые на рынке выполнили трехстороннее электронное подписание документов по факторингу. Для этого использовалась система обмена данными «Контур.Диадок». Применение электронного документооборота позволило сократить время подписания документов до 1 часа, а также снизить операционные издержки X5 Retail Group.

«Альфа — безбумажный банк, мы стремимся перейти на электронное подписание документов везде, где это возможно. Электронное взаимодействие позволяет в разы сократить объем бумажной работы, повысить прозрачность документооборота и сократить сроки предоставления финансирования. Ранее такая схема работы с факторами не использовалась. Мы рады быть первопроходцами и надеемся, что данная практика получит распространение не только у нашего ключевого партнера — Х5 Retail Group, но и у других компаний уже в ближайшем будущем», — подчеркнул управляющий директор по продажам продуктов факторинга Альфа-Банка Павел Шишов.