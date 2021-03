Новости Альфа-Банк и X5 Retail Group внедрили полный электронный документооборот в подписание документов по факторингу Альфа-Банк, X5 Retail Group и ее поставщик ООО «Тестори» впервые на рынке выполнили трехстороннее электронное подписание документов по факторингу. Для этого использовалась система обмена данными «Контур.Диадок». Применение электронного документооборота позволило сократить время подписания документов до 1 часа, а также снизить операционные издержки X5 Retail Group. «Альфа — безбумажный банк, мы стремимся перейти на электронное подписание документов везде, где это возможно. Электронное взаимодействие позволяет в разы сократить объем бумажной работы, повысить прозрачность документооборота и сократить сроки предоставления финансирования. Ранее такая схема работы с факторами не использовалась. Мы рады быть первопроходцами и надеемся, что данная практика получит распространение не только у нашего ключевого партнера — Х5 Retail Group, но и у других компаний уже в ближайшем будущем», — подчеркнул управляющий директор по продажам продуктов факторинга Альфа-Банка Павел Шишов. Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5). По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн. X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятёрочка», 910 супермаркетов «Перекрёсток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. eg

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Альфа-Банк на сайте SIA.RU »



Реклама на сайте Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании