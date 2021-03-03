ПСБ организовал факторинговую сделку на поставку локомотивов для ОАО «РЖД»

ПСБ и ООО "Торговый дом СТМ" (входит в ГК «Синара») заключили договор факторингового финансирования с лимитом в размере 9 млрд рублей. Первые сделки на сумму более 7 млрд рублей реализованы в рамках внутрироссийского факторинга без права регресса на поставку 31 локомотива для ОАО «Российские железные дороги». Оставшийся лимит компания планирует использовать на протяжении 2021 года.



Старший вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса ПСБ Кирилл Болтромюк отметил: "Группа ПСБ активно развивает сотрудничество с ключевыми компаниями транспортной отрасли, в частности, с ведущими производителями подвижного железнодорожного состава. Мы уделяем особое внимание развитию факторинговых операций с поставщиками и подрядчиками крупных российских государственных компаний, оказывая им содействие в своевременной и полной реализации производственных инвестиционных программ. Одна из наших приоритетных бизнес-задач – занять лидирующие позиции среди факторинговых компаний на российском рынке, и мы продолжим наращивать объемы сделок в этом году".



Для справки:



Группа «Синара» - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности, основана в 2001 году. Приоритетными бизнес-направлениями группы являются транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Машиностроительный холдинг, куда входят компании, которые числятся в ГК ТД СТМ (ОАО «Синара – Транспортные Машины», ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод», ООО «Уральский дизель-моторый завод», ООО «Торговый дом СТМ», ОАО "Калугапутьмаш"), специализирующийся на инжиниринге, производстве, сервисном обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.