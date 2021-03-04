Шесть виртуальных концертных залов откроют в малых городах Иркутской области

Шесть виртуальных концертных залов откроют в Иркутской области в этом году. Они появятся в библиотеках, детских музыкальных школах и культурно-досуговых центрах в Усть-Куте, Свирске, Ангарске, Тулуне, Усолье-Сибирском и Нижнеудинске. Жители этих населённых пунктов смогут в режиме реального времени и в записи смотреть симфонические концерты, легендарные балеты и мюзиклы, лекции о композиторах и академической музыке. В рамках нацпроекта «Культура» на эти цели будет направлено девять млн рублей из федерального бюджета, сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

– Национальный проект «Культура» стимулирует развитие культурной жизни в городах и поселках нашей страны. Учреждения получают большую поддержку и повышают качество предоставляемых услуг. Например, в рамках реализации проекта, в Нижнеудинскую районную детскую школу искусств поступило 16 новых пианино в прошлом году. До этого 17 преподавателей смогли повысить свою квалификацию на базе ведущих ВУЗов культуры и искусства России. А теперь в школе появится и виртуальный концертный зал. Несомненно, это принесёт позитивные изменения, - отметил Руслан Дячук.

В данный момент завершаются конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на покупку и поставку мультимедийного оборудования для работы виртуальных концертных залов: проектора, экрана, микшерного пульта, компьютера с необходимым программным обеспечением. Учреждения, которые участвуют в проекте, проходят регистрацию на сайте Московской государственной академической филармонии. Там они получат доступ к записям концертов, спектаклей и лекций, которые потом смогут транслировать у себя. Кроме того, идёт работа по подготовке помещений для создания новых пространств. Так, в Центральной городской библиотеке Тулуна под ВКЗ переоборудован зал площадью 64 кв.м. В нём за счёт местного бюджета сделан косметический ремонт по дизайн-проекту в стиле минимализма.

Напомним, сейчас в Иркутской области действуют пять виртуальных концертных залов. Два из них были созданы в Иркутской областной филармонии и Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. Три в рамках нацпроекта «Культура» появились в Саянске, Братске и Усть-Илимске. К концу 2022 года количество таких современных виртуальных пространств в Иркутской области достигнет 16.