Пациента со 100% поражением легких вылечили в Медицинском центре в Шелехове

Построенный по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски «Медицинский центр помощи и спасения» в Шелехове принял 420 пациентов за три месяца работы после открытия. В учреждении прошли лечение уже 297 человек. Самому пожилому 92 года, самому молодому – 18. Кроме того, врачи медицинского центра вылечили от коронавирусной инфекции пациента со 100% поражением легких.

Создание современное центра, спасающего жизни жителей Приангарья, стало возможным по итогам переговоров общественного деятеля Олега Дерипаски и главы региона Игоря Кобзева. Необходимый региону объект возвели на месте бывшего инфекционного отделения Шелеховской районной больницы (ШРБ).

Уже три месяца семь «Медицинских центров помощи и спасения» на Урале и в Сибири принимают пациентов. Учреждения построены всего за полгода в семи городах: Ачинске, Богучанах, Тайшете, Братске, Шелехове, Саяногорске и Краснотурьинске. Их оснастили высокотехнологичным оборудованием. Средства на строительство и закупку оборудования выделила компания металлургического сегмента En+ Group, основанной Олегом Дерипаской. В медцентрах есть приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также экстренная стерилизационная и лаборатория.

Клинику в Шелехове оснастили новейшим оборудованием, обустроили комфортные палаты для больных и кабинеты для врачей. Лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, вход в реанимацию оборудован специальным шлюзом, исключающим перетоки воздуха. В здании находятся приемно-диагностические кабинеты, отделение реанимации и интенсивной терапии. Для пациентов доступны 26 палат, четыре из них – для маломобильных пациентов. В церемонии открытия медцентра приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Олега Дерипаска. Губернатор поблагодарил мецената за инициативу и ответственную социальную позицию, строителей – за добросовестную и плодотворную работу. Отдельные слова благодарности глава региона адресовал добровольцам – студентам шелеховского филиала Иркутского техникума архитектуры и строительства, Иркутского энергетического колледжа, работникам Иркутского алюминиевого завода, ДК «Металлург» и одноименного спорткомплекса. Волонтеры очень помогли в подготовке корпуса к сдаче. По словам Оксаны Вельм, главного врача Шелеховской районной больницы, в структуру которого входит «Медицинский центр помощи и спасения», центр необходим не только жителям Шелеховского района, но и Иркутской области.

Олег Дерипаска:

– Мне кажется, что только благодаря совместным решениям со стороны области, города, и, безусловно, компании, возможен выход из кризиса. Сейчас главная задача — освободить коечный фонд, собрать воедино все возможности оказания помощи пациенту, тому, кто попал в беду. По мере эксплуатации учреждения специалисты будут ставить следующие задачи. Желаю врачам, находящимся в эпицентре борьбы с коронавирусом, сил и здоровья. Мы сделали всё, чтобы вам было максимально комфортно работать!