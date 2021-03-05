«Тектонический сдвиг» уже произошёл – Сергей Эмдин о мобильной рознице

На рынке мобильного ритейла в пандемийном 2020 году закрылось до 10% салонов связи. Эксперты Tele2 прогнозируют, что снижение продолжится.

– Сокращение розничной сети мобильных операторов началось еще до пандемии, этот тренд сохранится, – заявил на пресс-конференции в Иркутске генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. – Мы увидим в ближайшее время сокращение количества фирменных салонов связи. Их станет меньше, но они станут более цифровыми и современными. Будет развиваться и альтернативная розница, когда SIM-карту можно купить не только в салоне оператора, но и, например, в сетях федеральных рителейлеров («Магнит», «Эльдорадо» и др.), на интернет-площадках.

В Иркутской области и регионах Дальнего Востока сокращение сотовой розницы шло меньшими темпами.

– Количество фирменных салонов в наших регионах, по данным на конец 2020 года, сократилось на 3% – были закрыты точки с низкой эффективностью. В целом по стране количество салонов Tele2 сократилось на 8%, – уточнил Михаил Прахов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2. – Открытие новых точек уже происходит в новом формате – это digital-салоны, где используется современный цифровой подход в сервисе, ассортименте и коммуникациях. Здесь есть самообслуживание и все для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию, безопасно совершать необходимые операции. Клиенты также могут решить большинство своих вопросов самостоятельно, без участия консультанта.

Пандемия показала, что клиенты готовы совершать покупки онлайн, но пока интернет-канал полностью не заменил традиционную розницу. Она необходима не только для продаж SIM-карт и смартфонов, но и как место контакта с клиентом, где он может решить какие-то сложные вопросы, сообщил Сергей Эмдин.

– Мы видим, что люди стали гораздо реже посещать традиционную розницу. Это новая реальность, и для нас, как для растущей компании, это вызов, потому что в таких условиях сложнее привлекать новых клиентов. Если смотреть на абсолютные цифры, многое всё ещё происходит в традиционных каналах обслуживания. Пока компания не увидит причин для ухода большей части продаж в онлайн, офлайн-розница продолжит работу в прежнем режиме. Но «тектонический сдвиг» уже произошёл, – подчеркнул генеральный директор Tele2.