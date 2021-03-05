Женщины в 3,5 раза чаще копят на будущее своих детей

К 8 марта СК «Росгосстрах Жизнь» выяснила, как копят клиентки с помощью накопительного страхования жизни. Женщины в 3,5 раза чаще оформляют НСЖ* на будущее своих детей, зато мужчины хотят накопить большую сумму. Обычно родители планируют направить эти деньги на образование или создать стартовый капитал для самостоятельной жизни ребенка.

Женщины чаще оформляют полисы накопительного страхования жизни чаще, чем мужчины: среди клиентов «Росгосстрах Жизнь» с действующим договором НСЖ 63% – представительницы прекрасного пола. Средний срок договора – 7,4 года. А у мужчин срок чуть больше, 7,9 года. Правда, женщины планируют накопить от 60 000 рублей, а мужчины – больше, от 80 000 рублей.

При этом женщины в 3,5 раза чаще оформляют именно «детские» программы НСЖ. «Детские» программы НСЖ – это гарантия того, что капитал в полном объеме получит только ребенок и никто другой, даже если с родителями что-то случится, и это правило действует на любом этапе накоплений. В некоторые программы входят услуги персонального консультанта по вопросам образования и досуга детей. При этом мужчины часто указывают выгодоприобретателями в договорах ИСЖ и НСЖ именно своих детей.