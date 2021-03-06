Российская вакцина «Спутник V» стала второй в мире по числу одобривших ее стран

Российский препарат «Спутник V» оказался на втором месте по числу одобривших его стран среди вакцин против коронавируса, говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Фото из аккаунта ванцины «Спутник V» в Twitter

Первое место в мире по числу государств, согласовавших применение препарата, сейчас занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах. «Спутник V» одобрен в 45 странах. Третью строчку занимает Pfizer – препарат разрешили применять 43 страны.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Разработана российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.