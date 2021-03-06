Названы услуги и товары, которые опасно брать в кредит

Эксперты рассказали, кредиты на какие услуги и товары брать не только бессмысленно, но и опасно, сообщает агентство «Прайм».

Аналитики не рекомендуют брать заем на обучение ребенка за рубежом, если в перспективе не предвидится получение вида на жительство в иностранном государстве и нет представления о том, насколько зарубежный диплом окажется полезнее при трудоустройстве в отечественной компании.

«Отправляться путешествие на заемные деньги – тоже не лучшая идея. После отдыха останутся только впечатления и долги», – отмечают эксперты. Кроме того, они советуют не занимать деньги у банков на спонтанные покупки, чтобы не оказаться в долговой яме, и не покупать то, без чего вполне можно обойтись – новые золотые сережки, смартфоны, свадебное путешествие.

По мнению аналитиков, россиянам не стоит прибегать к потребительскому кредиту и по возможности лучше обойтись кредитной картой, уложившись в льготный период, или рассрочкой.

Эксперты советуют жить по средствам, а также перед покупкой всегда задумываться над вопросом: «А так ли вам сильно нужны те или иные услуги или товары, которые вы собираетесь приобрести на заемные средства?»