ИрАэро оштрафовали на один миллиард рублей

Решение опубликовали 5 марта.

Компания понесла миллиардный убыток за использование склада Гражданских самолётов Сухого, сообщает ИА Ирсити со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Долг накопился за 3 года и 4 месяца пользования складом.

По данным суда, в марте 2016 года «ИрАэро» и ГСС заключили договор о предоставлении во временное владение и пользование склада. Весь склад был передан ответчику в ноябре, а с августа 2017-го компоненты склада постепенно возвращались истцу.

По информации Интерфакс, в парке «ИрАэро» девять SSJ-100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и используется перевозчиком как донор запчастей.

Ранее, 30 декабря 2020 года, ГСС подали иск в Арбитражный суд Москвы к «ИрАэро». Сумма иска составляет 941,4 млн рублей. Суть требований не раскрывается, предварительные слушания по делу пока не назначены.