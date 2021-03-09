En+ Group «вложится» в подготовку IT-специалистов для своих предприятий

Компания En+ Group запускает целевую программу обучения для студентов ИРНИТУ, специализирующихся на информационных технологиях – «Академия IT». Программа будет состоять из трёх этапов, попасть в неё смогут студенты, прошедшие специальный отбор. После успешного завершения обучения выпускников программы гарантировано трудоустроят на предприятия энергетического и металлургического сегментов En+ Group.

Участниками первого этапа обучения станут прошедшие отбор 120 студентов второго и третьего курса ИРНИТУ, которые определили информационные технологии как свою специализацию. Весной 2021 г. Для них организуют лекции и мастер-классы. Затем 50 лучших студентов перейдут на второй этап, который продлится три месяца. За это время им предстоит пройти специализированное обучение и научится решать различные кейсы. На третьем этапе – в сентябре 2022 года – выберут 30 финалистов, которые пройдут ещё один год обучения, защитят дипломную работу и будут трудоустроены на предприятия компании.

Преподавателями программы «Академия IT» станут ключевые сотрудники Института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ, а также сотрудники Microsoft и других крупных компаний. В программе примут участие специалисты энергетического и металлургического бизнесов En+ Group.

– Принимая решение открыть «Академию ИТ», мы руководствовались тем, что сейчас недостаточно стать просто выпускником технического вуза, чтобы получить качественное образование в сфере информационных технологий и найти достойную работу. Наш новый образовательный проект позволит сократить разрыв между получаемыми знаниями в сфере ИТ и реальной работой. Представители индустрии знают, что именно необходимо преподавать студентам, чтобы они стали конкурентоспособными специалистами, владеющими самыми современными знаниями, – ректор ИРНИТУ Михаил Корняков

Познавать практический опыт студенты будут не только на занятиях со специалистами-практиками. Уже на четвёртом курсе ребята будут стажироваться на предприятиях En+ Group. Преддипломная практика также пройдёт на базе предприятий под руководством опытных сотрудников. Основатель компании En+ Group Олег Дерипаска инициировал систему взаимодействия с вузами, которая существует и развивается уже более 10 лет.

– Проект «Академия IT» появился в связи с дефицитом соискателей с практико-ориентированной подготовкой на целый ряд должностей и профессий в сфере информационных технологий. Несмотря на большое количество выпускников, которые обучались на факультетах информатики, а также популярность этого направления обучения в целом, в России очень мало вузов, где готовят IT – специалистов в области энергетики и металлургии, – прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт.

Подать заявку на участие в программе «Академия IT» студенты могут на сайте http://www.istu.edu/academy_it. Для этого нужно оставить свои контактные данные и развёрнуто ответить на вопрос: «Почему я решил стать IT-специалистом?».