Масленица в Иркутске: опубликован план мероприятий

В рамках празднования Масленицы в Иркутске состоится 60 мероприятий.Подробный лан мероприятий опубликовала пресс-служба мэрии.

Начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов, директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев, заместитель директора архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Елена Стрекалина рассказали на пресс-конференции об основных событиях, которые запланированы на этой неделе.

– Главной городской площадкой для празднования традиционно станет площадь у дворца спорта «Труд». Программа там начнется в воскресенье с 13.00. Будут конкурсы, спортивные соревнования, сжигание масленицы – все для того, чтобы жители Иркутска почувствовали весенний праздник, – сообщил директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев.

– Праздничные площадки будут организованы во всех районах города. В этом году мы пошли на некоторые изменения. Например, принято решение не устанавливать в местах празднования масленичные столбы. В конкурсах весь инвентарь будет обрабатываться антисептическими растворами, – подчеркнул начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов. – И, конечно, мы обращаемся к иркутянам с просьбой соблюдать масочный режим, дистанцию, использовать антисептики. В свою очередь, мы также будем предлагать горожанам средства индивидуальной защиты, установим санитайзеры.

Главными праздничными площадками в Свердловском округе 14 марта традиционно станут бульвар Рябикова в микрорайоне Синюшина гора и сквер у фонтана в микрорайоне Университетский. На площади у театра народной драмы артисты представят театрализованное представление «Детская масленица».

14 марта с 13.00 стартует народный праздник «Масленица блинная!» в роще Каштаковской предместья Рабочее. Народные гуляния для жителей Октябрьского округа пройдут с 15.00 на площади бульвара Постышева. Для жителей Ленинского округа с 12.00 начнется театрализованное представление в парке Комсомольский. Интерактивная программа для детей и взрослых состоится с 14.00 на площади ТРЦ «Европарк» на улице Розы Люксембург.

Массовые мероприятия проводятся с согласованием санитарно-противоэпидемиологической комиссии Иркутской области. Безопасность горожан во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы и скорой помощи. В связи с празднованием Масленицы 14 марта в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя. Запрет вводится на продажу алкогольной продукции в местах гуляний, а также на улицах, прилегающих к ним, в радиусе 100 метров. Ограничение будет действовать в часы проведения мероприятий.