В Иркутске по договорам РЗТ расселили более 50% аварийных домов

В рамках реализации договоров «Развитие застроенной территории» на территории Иркутска из запланированных 180 (общая площадь 71,4 тыс. кв. м) многоквартирных жилых домов, признанных ветхими и аварийными, расселили 96 (36,9 тыс. кв. м). Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов.

Такой механизм расселения жителей аварийных домов действует в городе с 2012 года. За этот период между муниципалитетом и застройщиками были заключены 17 договоров РЗТ, в рамках которых без привлечения бюджетных средств предусмотрены снос аварийного жилого фонда и строительство на освободившихся участках новых жилых объектов. На сегодня полностью реализован один проект. Из-за невыполнения взятых обязательств с четырьмя застройщиками отношения были прекращены. Теперь жители 53 аварийных домов на улицах Кайская, Норильская, Розы Люксембург, Аносова, Мухиной, Театральная, Якоби, а также переулка Восточный до 2025 года будут расселены в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории г. Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.» На сегодня на разных этапах реализуется 12 договоров РЗТ, в рамках которых большинство запланированных аварийных МКД будут расселены до 2025 года. Основные строительные площадки сконцентрированы в Свердловском районе.

– Механизм реализации проектов «Развития застроенных территорий» хорошо зарекомендовал себя в части ликвидации аварийного жилищного фонда и предоставления горожанам комфортных условий для проживания. В конце 2020 года на федеральном уровне принят закон о Комплексном развитии территории. Данный механизм предусматривает расширение перечня объектов, которые могут быть включены в договоры КРТ. Помимо ликвидации аварийного фонда и строительства нового жилья на планируемых территориях появится возможность возводить социальные объекты. Сегодня совместно с Правительством Иркутской области идет работа по разработке инструментов реализации проектов Комплексного развития территории. При этом, все ранее заключенные договоры РЗТ будут действовать до конца срока их реализации, – пояснил Евгений Харитонов.