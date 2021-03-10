Еще два мероприятия пройдет в Приангарье в рамках Года Байкала

Оба – международного масштаба.

– Рассказал о них сегодня представителям ООН. Скажу сразу, по двум проектам получил позитивный отклик, – рассказал Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Первое событие намечено на 16 марта. Известный российский фридайвер намерен установить новый рекорд Гиннесса по погружению в Байкал. Алексей Молчанов собирается проплыть 80 метров подо льдом. Своими погружениями Алексей привлекает внимание к вопросам экологии и чистоты воды.

Второй проект – международный трансбайкальский заплыв BAIKAL GREAT SWIM. В июне 8 пловцов из разных стран мира за 30 часов намерены переплыть Байкал из посёлка Выдрино в Иркутск. Это 120 километров.

Открывающим Год Байкала проектом стал матч со звездами хоккея на льду озера. Он прошел недалеко от поселка Большое Голоустное. В матче участвовали Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов: оба двукратные олимпийские чемпионы по хоккею. Подобные хоккейные матчи с привлечением известных спортсменов, по словам Кобзева, будут проводиться на льду озера ежегодно.

Напомним, что 2021 год, в соответствии с указом главы региона Игоря Кобзева, был объявлен Годом Байкала в Иркутской области. В его рамках пройдет более 60 мероприятий в основном экологической, просветительской, культурной направленностей.