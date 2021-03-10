Примсоцбанк выдал банковскую гарантию предпринимателю, поставляющему медикаменты и медтехнику в НИИ СП имени Склифосовского

Офис Примсоцбанка в Москве поддержал индивидуального предпринимателя Пырлина Евгения Владимировича. Банк и предприниматель подписали договор о предоставлении банковской гарантии по контракту на поставку необходимых комплектующих для оказания медицинской помощи и работы медицинского персонала в ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».



С данным клиентом Примсоцбанк работает с марта 2020 года. Благодаря сотрудничеству, в медучреждение регулярно поставляются гемостатические средства для оказания медицинской помощи в отделениях, клапаны инфузионной системы внутривенных вливаний для оказания медицинской помощи, электрокардиостимуляторы и комплекты реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала.



По словам начальника отдела кредитования малого и среднего бизнеса московского дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Алексея Герасимюка, крайне важно поддерживать предпринимателей в благородных проектах, тем более, когда это касается фундаментальных ценностей - здоровья населения. Приятно ощущать, причастность Банка в этом деле и потому - выпуск таких банковских гарантий большая честь для всех сотрудников.

Для справки: ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» — государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы; один из первых в России и крупнейший в столице многопрофильный научно-практический центр. Занимается проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений.