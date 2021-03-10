Авен откроет музей в Риге

Банкир владеет крупнейшей в России коллекцией русской живописи начала XX века, сообщает РБК.

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен купил здание в центре Риги, в котором решил открыть музей, где будут выставлены принадлежащие ему предметы искусства.

Как отмечает портал, банкир уже давно подумывал о том, что жемчужины из его коллекций «нуждаются в достойном обрамлении», и подыскивал помещение для музея. «Наконец, здание было найдено в Риге на ул. Валдемара, д. 19, где в скором времени и будет создан частный музей русского и латышского искусства», — говорится в материале.

Петр Авен владеет крупнейшей в России коллекцией русской живописи начала XX века и постоянно пополняет ее. Одна из самых ценных картин коллекции — портрет Велимира Хлебникова, написанный Михаилом Ларионовым в 1910 году. Свою первую картину — натюрморт Павла Кузнецова 1920-х годов — он приобрел в 1993-м за $5 тыс.