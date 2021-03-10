S7 открывает прямые рейсы из Новосибирска в Геленджик

S7 Airlines с 27 апреля 2021 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Геленджик. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

S7 Airlines будет единственной авиакомпанией, обеспечивающей прямое воздушное сообщение между Новосибирском и Геленджиком. Рейсы будут осуществляться до пяти раз в неделю. Вылет из аэропорта Толмачево в 09:25, прилет в аэропорт Геленджика в 10:25 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:20 и приземляется в Новосибирске в 20:00.

«В наступающем летнем сезоне мы рады предложить пассажирам из Новосибирска еще одно направление для семейного отдыха на Черном море – Геленджик. S7 Airlines уже выполняет прямые рейсы в Сочи, Краснодар, Анапу и Симферополь. Уверен, путешественники из Сибири и Дальнего Востока оценят удобство и комфорт полета с S7 Airlines: рейсы в Геленджик будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo, и мы предусмотрели удобные стыковки в аэропорту Толмачево», – говорит Григорий Давыдов, заместитель генерального директора по стратегии S7 Group.