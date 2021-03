Новости Сумки Hermés лидируют в рейтинге инвестиционной привлекательности предметов роскоши Knight Frank Согласно данным The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank, первое место в индексе инвестиционной привлекательности предметов роскоши второй год подряд занимают сумки Hermés. За год актив подорожал на 17%, а за десятилетие – на 108%. В тройку лидеров также вошли коллекционные вина (+13%) и классические автомобили (+6%). В десятилетней ретроспективе максимальный рост цен зафиксирован на виски – 478%, при этом в 2020 году актив показал снижение на 4%. Аутсайдером рейтинга стали предметы искусства – за год цена на них упала на 11%. В 2020 году 23% частных инвесторов по всему миру увеличили расходы на коллекционные активы, при этом лидерами стали ультрахайнеты Австралии – 35% вложились в роскошь, среди россиян показатель достиг 17%. В топ-5 российского инвестора вошли предметы искусства, украшения, часы, вино и монеты. Индекс инвестиционной привлекательности предметов роскоши (KFLII), ранжировано по значениям за 2020 год Премиальный актив Динамика за год, IV квартал 2020 г. Динамика за год, IV квартал 2019 г. Динмика за 10 лет Женские сумки 17% 13% 108% Вино 13% 1% 127% Автомобили 6% -7% 193% Часы 5% 2% 89% Мебель 4% 0% 22% KFLII 3% -1% 129% Монеты -1% 3% 72% Цветные бриллианты -1% -1% 39% Ювелирные изделия -1% -7% 67% Редкий виски -4% 5% 478% Предметы искусства -11% 5% 71% Марки N/A 6% N/A Данные приведены по состоянию на IV квартал 2020 года, за исключением мебели (II квартал 2020 года) и цветных бриллиантов (III квартал 2020 года). Из-за недостатка данных марки были удалены из индекса. The AMR Watch Index в этом году включает анализ цен на коллекционные спортивные часы. The AMR Furniture Index специализируется на мебели эпохи модерна, изготовленной до середины XX века. В KFLII представлены коллекционные женские сумки марки Hermès, которые дорожают второй год подряд. Напомним, что формирование индекса для них стало возможным только в 2019 году благодаря той частоте, с которой многие шедевры данной категории предлагаются на аукционах. Хотя сумки других премиальных брендов, например Chanel и Louis Vuitton, безусловно, привлекательны для коллекционирования, именно изделия марки Hermès продаются по самым высоким ценам и считаются наиболее популярными. Марина Шалаева, директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Russia, отмечает: «Рынок предметов роскоши, который во многом зависит от публичных торгов и деятельности аукционных домов, серьезно пострадал во время пандемии. Однако коллекционные сумки перенесли шторм лучше, чем роскошные активы с более высокой стоимостью, к которым можно отнести верхний сегмент рынка искусства, – впервые за много лет ни одна картина не была продана за сумму более $100 млн. Переход к онлайн-аукционам, а также возросший аппетит к относительно доступным предметам роскоши (особенно в Азии) помогли сумкам Hermès удержать лидирующую позицию второй год подряд. После карантина у инвесторов появилась возможность рассматривать самые разные сегменты для вложений, в том числе и роскошные активы, – мы отмечали всплеск реализации отложенного спроса, причем не только этом сегменте, но и на рынке элитной недвижимости». [1] Knight Frank Luxury Investment Index, по состоянию на IV квартал 2020 года. [2]Согласно данным Wine Owners, составителя индекса Fine Wine Icons. [3]Согласно данным HAGI (Historic Automobile Group International), основного источника данных для составления KFLII в категории классических автомобилей. eg

