Сумки Hermés лидируют в рейтинге инвестиционной привлекательности предметов роскоши Knight Frank

Согласно данным The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank, первое место в индексе инвестиционной привлекательности предметов роскоши второй год подряд занимают сумки Hermés. За год актив подорожал на 17%, а за десятилетие – на 108%.
В тройку лидеров также вошли коллекционные вина (+13%) и классические автомобили (+6%). В десятилетней ретроспективе максимальный рост цен зафиксирован на виски – 478%, при этом в 2020 году актив показал снижение на 4%. Аутсайдером рейтинга стали предметы искусства – за год цена на них упала на 11%. В 2020 году 23% частных инвесторов по всему миру увеличили расходы на коллекционные активы, при этом лидерами стали ультрахайнеты Австралии – 35% вложились в роскошь, среди россиян показатель достиг 17%. В топ-5 российского инвестора вошли предметы искусства, украшения, часы, вино и монеты.
Индекс инвестиционной привлекательности предметов роскоши (KFLII), ранжировано по значениям за 2020 год
|
Премиальный актив
|
Динамика за год, IV квартал 2020 г.
|
Динамика за год, IV квартал 2019 г.
|
Динмика за 10 лет
|
Женские сумки
|
17%
|
13%
|
108%
|
Вино
|
13%
|
1%
|
127%
|
Автомобили
|
6%
|
-7%
|
193%
|
Часы
|
5%
|
2%
|
89%
|
Мебель
|
4%
|
0%
|
22%
|
KFLII
|
3%
|
-1%
|
129%
|
Монеты
|
-1%
|
3%
|
72%
|
Цветные бриллианты
|
-1%
|
-1%
|
39%
|
Ювелирные изделия
|
-1%
|
-7%
|
67%
|
Редкий виски
|
-4%
|
5%
|
478%
|
Предметы искусства
|
-11%
|
5%
|
71%
|
Марки
|
N/A
|
6%
|
N/A
Данные приведены по состоянию на IV квартал 2020 года, за исключением мебели (II квартал 2020 года) и цветных бриллиантов (III квартал 2020 года). Из-за недостатка данных марки были удалены из индекса. The AMR Watch Index в этом году включает анализ цен на коллекционные спортивные часы. The AMR Furniture Index специализируется на мебели эпохи модерна, изготовленной до середины XX века.
В KFLII представлены коллекционные женские сумки марки Hermès, которые дорожают второй год подряд. Напомним, что формирование индекса для них стало возможным только в 2019 году благодаря той частоте, с которой многие шедевры данной категории предлагаются на аукционах. Хотя сумки других премиальных брендов, например Chanel и Louis Vuitton, безусловно, привлекательны для коллекционирования, именно изделия марки Hermès продаются по самым высоким ценам и считаются наиболее популярными.
Марина Шалаева, директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Russia, отмечает:
«Рынок предметов роскоши, который во многом зависит от публичных торгов и деятельности аукционных домов, серьезно пострадал во время пандемии. Однако коллекционные сумки перенесли шторм лучше, чем роскошные активы с более высокой стоимостью, к которым можно отнести верхний сегмент рынка искусства, – впервые за много лет ни одна картина не была продана за сумму более $100 млн. Переход к онлайн-аукционам, а также возросший аппетит к относительно доступным предметам роскоши (особенно в Азии) помогли сумкам Hermès удержать лидирующую позицию второй год подряд. После карантина у инвесторов появилась возможность рассматривать самые разные сегменты для вложений, в том числе и роскошные активы, – мы отмечали всплеск реализации отложенного спроса, причем не только этом сегменте, но и на рынке элитной недвижимости».
[1] Knight Frank Luxury Investment Index, по состоянию на IV квартал 2020 года.
[2]Согласно данным Wine Owners, составителя индекса Fine Wine Icons.
[3]Согласно данным HAGI (Historic Automobile Group International), основного источника данных для составления KFLII в категории классических автомобилей.