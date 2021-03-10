Начальником ВСЖД назначен Вадим Владимиров

Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Вадим Владимиров, ранее занимавший должность начальника Красноярской дороги.

– Вадим Владимирович обладает богатейшим производственным опытом, прекрасно владеет спецификой работы на восточном полигоне, зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный и ответственный руководитель, – сказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, представляя коллективу нового начальника железной дороги 10 марта.

Смена руководителя магистрали произошла в связи с назначением Василия Фролова на должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» – начальника Дирекции по развитию Восточного полигона.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, Владимиров Вадим Владимирович родился 27 февраля 1971 года.

Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив квалификацию «инженер путей сообщения по организации и управлению».

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1991 году помощником, позже – машинистом электровоза локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской железной дороги. Затем последовательно прошел ступени роста от поездного диспетчера до начальника станции Иркутск-Сортировочный ВСЖД.

С 2005 года занимал должности первого заместителя начальника Иркутского отделения, начальника службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях, заместителя начальника железной дороги по перевозкам, начальника Восточно-Сибирской дирекции управления движением. С мая 2018 года и до настоящего назначения работал начальником Красноярской железной дороги.