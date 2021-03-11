Иркутский завод металлоконструкций стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Иркутский завод металлоконструкций (ИРЗМК) стал участником национального проекта «Производительность труда». Предприятие производит металлические конструкции и изделия из металла разного назначения. Благодаря участию в нацпроекте ИРЗМК намерен повысить загрузку персонала и оборудования, сократить запасы незавершенного производства и в результате увеличить объемы выпускаемой продукции.

Как рассказал руководитель Регионального центра компетенций Иркутской области Андрей Савченко, в ближайшее время на завод металлоконструкций отправятся эксперты РКЦ, чтобы провести там аудит производственных процессов, выявить потери и определить, как снизить затраты и одновременно увеличить количество продукции, получаемой за единицу времени.

Также Андрей Савченко сообщил, что очный отбор в нацпроект прошла компания «Арника-Пром-Сервис», производящая технические газы, в том числе кислород для больниц.

На сегодня в нацпроекте «Производительность труда» принимают участие 24 предприятия Иркутской области.