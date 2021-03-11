ПСБ выдал первые кредиты бизнесу по льготной ставке 3%

ПСБ выдал первые кредиты в рамках государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса. Первые выдачи в размере 57 млн рублей прошли в Кемерово, Самаре, Уфе и Хабаровске.



В настоящее время ПСБ одобрил более 1800 заявок от клиентов на общую сумму более 5 млрд рублей. Выдача кредитов реализована на базе кредитного конвейера, позволяющего предпринимателям, чей бизнес соответствует условиям новой программы, дистанционно получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке.



Льготные меры поддержки, действующие до 1 июля 2021 года, позволяют малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей получить финансирование на восстановление деятельности сроком на 12 месяцев без залога. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий, ставка не изменится и составит 3%.