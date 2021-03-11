Экологические и социальные проблемы оценят на Байкале

В сентябре прошлого года 2021 год объявили Годом Байкала, сообщают в пресс-службе проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории».

Байкальская природная территория является уникальной и одной из наиболее ценных и уязвимых экологических систем Российской Федерации. Здесь остро стоят вопросы не только поддержания и сохранения природы, но и создания комфортных, современных условий для жизни местного населения.

Международный опыт свидетельствует о том, что одним из эффективных механизмов обеспечения экологической устойчивости является проведение стратегической экологической оценки (СЭО) планов развития территорий, которая позволяет на ранних стадиях выявить факторы негативного воздействия на экосистему и разработать механизмы по их минимизации.

На выявление наиболее острых экологических проблем Байкальской природной территории и подготовку рекомендаций по их решению и будут направлены усилия экспертов стартовавшего Проекта. Подход к проведению оценки будет построен, в частности, на методологии СЭО.

При этом планом реализации Проекта подразумевается высокий уровень общественного участия и контроля, а его результаты, в том числе промежуточные, будут представлены широкому кругу заинтересованных сторон, включая представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, представителей бизнеса, научных и общественных организаций.