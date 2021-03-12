Кондитер Коркунов обанкротился

Иск о банкротстве был подан от лица Анкор Банка, в котором он был основным владельцем, сообщает РБК.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя кондитерской фабрики «А.Коркунов» и бывшего основного акционера казанского Анкор Банка Андрея Коркунова, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд ввел в его отношении процедуру реализации имущества.

Заявление о банкротстве бизнесмена в мае прошлого года подал Анкор Банк, лишившийся лицензии в 2017 году и тогда же признанный банкротом (его конкурсным управляющим является Агентство по страхованию вкладов (АСВ)). Доля Коркунова в банке составляла 49,8%.

В сентябре столичный арбитраж ввел в отношении Коркунова начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. В реестр требований кредиторов Коркунова суд включил его задолженность перед банком по двум кредитам в размере 1,9 млн руб.