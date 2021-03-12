En+ выделила 4 млн руб. на реконструкцию театральной гостиной Братского драмтеатра

Компания En+ Group сообщает о финансовой поддержке реконструкции театральной гостиной Братского драматического театра. Стоимость проекта составляет 4 млн рублей.

По проекту реконструкции основу обновленного помещения будет составлять камерная сцена, что позволит театру увеличить репертуар за счет моноспектаклей, осуществлять театральные эксперименты, проводить читки пьес. Камерная сцена будет востребована у братских зрителей и гостей города, станет новой точкой притяжения. На сегодняшний день гостиная работает только в режиме кафе, открывающегося в дни показа спектаклей.

Драматический театр города Братска является самым молодым профессиональным театром Сибири и в 2021 году театр отмечает 35-летний юбилей. Репертуаре театра составляют спектакли, поставленные по пьесам русских, зарубежных классиков и современных драматургов и насчитывает более 25 постановок. В БДТ работают заслуженные артисты Российской Федерации. Зрительный зал театра рассчитан на 210 зрителей.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Вклад компании в развитие Братского драматического театра – это часть комплексной программы развития регионов нашего присутствия, которую компания реализует уже давно во многих городах Иркутской области и России. Основная цель – улучшение условий жизни в городах присутствия»

Компания En+ Group имеет богатый опыт реализации проектов, направленных на поддержку театра. В 2015 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски стартовал проект «Молодой МХАТ–Сибири». Для жителей городов присутствия компании стали традиционными гастроли молодых актеров в рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр», компания организовывала мастер-классы педагогов и прослушивания для поступления в Школу-студию МХАТ талантливой сибирской молодежи.