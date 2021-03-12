Сервис Сбера «Риск блокировки» – в помощь бизнесу Иркутской области

Еще один небанковский продукт экосистемы Сбера стал доступен бизнесу Иркутской области. Новый инструмент для бесперебойной организации деятельности предприятий или организации – сервис «Риск – блокировки» предприниматели региона осваивают с февраля 2021 года, за первый месяц его работы новой услугой банка уже воспользовалась 181 организация, сообщают в компании.

Новый сервис способен системно анализировать финансовые операции организации или ИП по расчетному банковскому счёту, рассчитывает показатели комплаенс – контроля и допустимые границы по ним (в соответствии с рекомендованными значениям Банка России), показателями мониторинга являются налоговые платежи, снятие наличных, переводы физическим лицам, остатки на счетах, рисковые события и т. д.

Сервис ежедневно проводит проверку операций в автоматическом режиме, а его цветовой индикатор оперативно показывает бизнес-организации возможные риски её блокировки, клиент получает и оперативные рекомендации банка по снижению рисков и подсветку безопасных границ.

– Наш сервис «Риск – блокировки» помогает бизнес-организациям всех форм собственности работать в безопасной зоне и избегать риска блокировки или приостановки бизнес-процессов. В первую очередь этот инструмент интересен предпринимателям, которые ведут свой бизнес честно, но могут не знать или своевременно не обратить свое внимание на тонкости работы в рамках 115 ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Это как раз тот случай, когда «проинформирован – значит вооружен». В данном случае, с помощью нового инструмента Сбера, бизнес-организации будут получать своевременные уведомления по возможным рискам санкций контролирующих и надзорных органов. Сервис можно сравнить с неким прообразом светофора, который позволяет предприятию своевременно принимать актуальные решения и сохранять репутацию надёжного партнёра перед своими контрагентами, – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Подключить сервис «Риск-блокировки» можно через СберБизнес Онлайн, данный инструмент интегрирован в интернет-банк и не требует дополнительной установки