Первым компонентом вакцины от коронавируса привили более 70 тыс. жителей Иркутской области

Из них 23,9 тыс. – это люди старше 60 лет.

Полный двукратный курс вакцинации получили 31 963 человек, из них 10 187 человек пожилого возраста. Об этом 12 марта сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

Глава ведомства напомнил, что прививочная кампания стартовала в регионе 9 декабря 2020 года. На сегодняшний день в Иркутскую область поступило 88 тысяч доз вакцины.

Напомним, что в регионе задействован медицинский поезд «Академик Федор Углов». С 11 марта там развернуты пункты для вакцинации в передвижном консультативно-диагностическом центре (ПКДЦ). Поезд сделает 15 остановок. Перед вакцинацией пациентов будет осматривать врач-терапевт.