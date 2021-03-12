Перспективы сотрудничества обсудили представители бизнеса Иркутской области и компания Росатома «ТВЭЛ»

– У Иркутской области с АО «ТВЭЛ» выстраивается конструктивное сотрудничество. Сейчас мы ведём переговоры о развитии на территории региона ряда высокотехнологичных проектов, диалог идёт в деловом ключе, – отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Новым направлениям бизнеса топливной компании была посвящена серия круглых столов и презентационных треков. В своем выступлении Илья Галкин представил перспективные направления развития топливной компании, включая аддитивные технологии, металлургию, химическую промышленность, цифровые продукты. Он отметил, что заинтересованные в сотрудничестве предприятия региона при наличии технологических и производственных возможностей могут стать партнерами АО «ТВЭЛ» в будущих совместных проектах.

Представители АО «ТВЭЛ» рассказали об опыте компании в сфере роботизации закупок, а также о деятельности в области специальной химии - одного из перспективных с точки зрения сотрудничества с предприятиями региона направлений. Химическая промышленность является традиционной для Иркутской области.

По словам Руслана Ситникова, Корпорация развития Иркутской области будет осуществлять содействие в поиске и отборе инвестиционных и партнёрских проектов для ТК «ТВЭЛ», чтобы сотрудничество региона с компанией было максимально продуктивным.