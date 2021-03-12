Зону для фотоохоты и наблюдения за дикими животными создадут в Иркутской области

Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» создадут в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области зону, где туристы смогут заниматься фотоохотой и наблюдать за дикими животными, пишет ТАСС со ссылкой на помощника директора организации Артура Мурзаханова.

«Недалеко от Иркутска есть такое место, куда копытные приходят на места отела. Туда приходят изюбри, кабаны там выводят своих поросят, сейчас волчья стая там остановилась. Там есть глухариные тока, боровая птица, выдра, норка, горностаи. Мы хотим сделать так, чтобы человек прямо с окна кордона мог фотографировать животный мир. Это будет первая фотозона не только в Иркутской области, но и в том масштабе, в котором мы задумали, даже в России», – приводятся в сообщении слова Мурзаханова.

Фотозону делают в Черемшанке. В настоящее время инспекторы нацпарка готовят там инфраструктуру. Первых посетителей на новом объекте планируется принять в ноябре-декабре 2022 года.