Банк «Фридом Финанс» открыл офис в Архангельске

Отделение Банка «Фридом Финанс» находится в центре города по адресу: ул. Набережная Северной Двины д. 52 корп. 2.



Жители Архангельска получили доступ к широкому набору инвестиционных и банковских инструментов. Банк «Фридом Финанс» вместе с одноименной инвестиционной компанией входят в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. Синергия кредитной организации с одним из ведущих брокеров открывает возможности для получения дополнительного дохода на фондовом рынке. Архангелогородцы, например, могут принять участие в IPO наиболее перспективных компаний c помощью ЗПИФа «Фонд первичных размещений» или приобрести пай биржевого фонда «Лидеры технологий», составленного из высокотехнологичных компаний, или открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).



Наряду с инвестиционными продуктами Банк «Фридом Финанс» предлагает жителям Архангельска линейку классических банковских сервисов. В их числе рублевые и валютные депозиты, обмен валюты по биржевому курсу, денежные переводы, а также банковские карты, которые оформляются за один визит в офис: мультивалютная или карта инвестора. К мультивалютной карте любой клиент может подключить программу «CASH BACK акциями», которая конвертирует кешбэк с ежедневных покупок (вне зависимости от категорий товаров и услуг) в ценные бумаги российских и зарубежных компаний. Продукт особенно востребован начинающими инвесторами за счет простоты и удобства использования: в любой момент акции можно обменять через мобильное приложение. За 2020 год участники программы конвертировали ценных бумаг на почти 2,7 млн руб. кешбэка. Самыми востребованными стали акции Аэрофлота, Сбербанка, Газпрома, Freedom Holding Corp.



Банк «Фридом Финанс» предлагает широкую линейку финансовых продуктов и предпринимателям Архангельска для решения ежедневных задач по развитию бизнеса. Юридические лица могут воспользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания, проводить сделки РЕПО, открывать депозитные счета овернайт. Владельцы онлайн-магазинов могут бесплатно подключить технологичный интернет-эквайринг с доступными тарифами и широким набором функций. Среди них — валютный эквайринг, который позволяет принимать оплату с банковских карт эмитированных в долларах США и евро.



«Экспансия бизнеса в СЗФО — среди стратегических задач нашего банка. Мы считаем Архангельскую область перспективной площадкой для привлечения новых клиентов, заинтересованных наряду с классическим банковским в качественном брокерском обслуживании. У нас широкая линейка продуктов для начинающих и профессиональных инвесторов, удобные и безопасные дистанционные сервисы, профессиональная команда специалистов. Я уверен, что в скором времени группа «Фридом Финанс» станет одним из ключевых элементов финансовой экосистемы региона», — отметил Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс».



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