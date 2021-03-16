Встречай весну скидками и повышенным кешбэком с картами Дальневосточного банка

Порадуйте себя выгодным шоппингом вместе с Дальневосточным банком! Весенняя пора – время позаботиться о своем здоровье и красоте, и в этом вам помогут специальные предложения от ведущих платежных систем и их партнеров.

По картам JCB и «Мир»-JCB Дальневосточного банка вы можете получить скидку 5 % и 10 % на сайте iHerb.com. Для этого войдите в личный кабинет на сайте ru.iherb.com или зарегистрируйтесь, выберите необходимые товары и оплатите заказ картой JCB или «Мир»-JCB Дальневосточного банка. Введите промокод JCB21 в специальном поле при оформлении заказа на сайте и активируйте скидку 10 %. Она применится к товарам, не участвующим в других акциях, и будет действовать при заказе на общую сумму от 4 600 рублей. Скидка 5 % активируется автоматически при вводе номера карты JCB или «Мир»-JCB при оплате заказа на любую сумму. Скидка 5 % суммируется с остальными акциями, а также распространяется на товары, к которым был применен промокод JCB21. Акция действует до 31 мая 2021 года. Организатор акции — ООО «Айхёрб Ру». Подробная информация по ссылке.

По картам «Мир» Дальневосточного банка вас ждет кешбэк 10 % за покупки в интернет-магазине Asos. Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту в личном кабинете на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк» и оплатить ею свои покупки на сайте или в мобильном приложении ASOS. Кешбэк будет начислен в течение 3–5 рабочих дней с момента оплаты, а его максимальная сумма составит 1 000 рублей (на одну карту за календарный месяц). Акция действует до 30 апреля 2021 года. Организатор акции — АО «НСПК». Подробная информация по ссылке.

Также дополнительный кешбэк 7 % за покупки по картам «Мир» Дальневосточного банка вас ждет в магазинах ИЛЬ ДЕ БОТЭ и SEPHORA. Получить его можно, оплатив картой первую покупку в сети магазинов или в интернет-магазине ИЛЬ ДЕ БОТЭ и SEPHORA в период акции. При этом карта также должна быть зарегистрирована в Программе лояльности платёжной системы «Мир», а максимальная сумма кешбэка составит 500 рублей. Акция действует до 20 марта 2021 года. Организатор акции — АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ». Подробная информация по ссылке.