Новую ЛЭП начали строить на Мугунском месторождении в Иркутской области

Строительно-монтажные работы по возведению новой ЛЭП начали на площадке Южного блока Мугунского месторождения, который отрабатывается филиалом «Тулунуголь» компании Востсибуголь. Строящаяся ЛЭП будет снабжать энергией объекты нового производственного участка, отработка которого является одним из ключевых стратегических проектов улучшения качества сырья.

Общая протяженность высоковольтной линии 35 и 6 кВ составит 18 км. Она соединит уже существующую ЛЭП с промплощадкой Мугунского Южного Разреза и обеспечит электроэнергией шагающие экскаваторы, буровые станки, насосные станции водопонижения, которые будут задействованы в отработке участка.

Модернизация системы энергоснабжения на участке началась еще в 2015 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Тогда построили и ввели в эксплуатация участок ВЛ 35 кВ и подстанцию №2, тем самым высвободив из цепочки существующую линию электропередачи, которая в будущем попадала в зону взрывных работ.

В общей сложности в рамках энергоснабжения Мугунского Южного разреза будет возведено 5 км ЛЭП 35 кВ и порядка 13 км 6 кВ, установлено более 480 различных опор. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года. Запустить ЛЭП и ПС Карьерная – в начале 2022 года.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

– Право на пользования недрами «Южного блока» компания получила в 2018 году. Участок площадью 6,6 кв. км граничит с уже отрабатываемым ПУ Мугунский. В будущем мы видим перераспределение части объема добычи угля с Центрального блока на строящийся Южный участок прежде всего для того, чтобы обеспечить ключевого потребителя – тепловые станции Байкальской энергетической компании – проектным топливом, отвечающим требованиям по низкому содержанию серы.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы группы расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. С 2011 года реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. С 2020 года программа стартует в обновленном формате и включает волонтерский проект «360», грантовый конкурс экологических проектов, экологический мониторинг водных объектов, проекты, реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области, волонтерские инициативы. Также среди основных направлений социальной политики группы – развитие спорта (поддержка ХК «Байкал-Энергия», проект «На лыжи!»), образование, другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.