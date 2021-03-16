План по расселению аварийного жилья в Иркутске под большим вопросом

Мэрия Иркутска испытывает трудности при проведении аукционов на строительство нового жилья для переселенцев, сообщил глава города Руслан Болотов. Стоимость квадратного метра, которая заложена в соответствии с приказом Минстроя РФ, составляет 48,6 тысяч рублей за 1 квадратный метр, в то время, как средняя цена 1 квадратного метра в регионе, по данным Росстата, составляет 71 тысячу рублей. Таким образом разница между ценами составляет почти 50%.

– Сейчас муниципалитет вынужден компенсировать выпадающую стоимость квадратного метра за счет собственных средств. Подобная практика не может носить системный характер! Поскольку нам приходится софинансировать в больших объемах, и это существенно отражается на бюджете Иркутска, – отметил Руслан Болотов.

По словам мэра, данный вопрос необходимо выносить на федеральный уровень, иначе исполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья может затянуться.

Напомним, что размер аварийного жилищного фонда в Иркутске с 01.01.2012 года по состоянию на 31.12.2020 года составляет 195,4 тыс. кв. м, в нем проживают 12,6 тысяч человек или 4,7 тысячи семей. В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» в рамках 6 этапов планируется расселить 8,2 тысяч человек из 2,9 тысяч жилых помещений или 126,9 тысяч кв. м. На 1 марта 2021 года переселены 1360 тысяч человек из 544 помещений.