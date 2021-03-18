Дальневосточный банк сообщил об изменении состава руководства

Дальневосточный банк информирует об изменениях в составе руководства: назначен исполняющий обязанности президента. В связи с окончанием срока действия контракта прекращены полномочия президента АО «Дальневосточный банк» Валерия Романовича Павлюка. С 16 марта 2021 года исполнение обязанностей президента банка возложено на вице-президента Вячеслава Валериевича Тогобицкого.

«От имени Совета директоров хочу поблагодарить Валерия Романовича за многолетний и плодотворный труд в Дальневосточном банке. Уверен в том, что достижения, произошедшие под его руководством, станут прекрасной основой для дальнейшего движения нашего банка вперед, его роста и развития»,– отметил Председатель Совета директоров Дальневосточного банка Сергей Менжинский.

Дальневосточный банк – универсальный финансовый институт, основанный в 1990 году во Владивостоке и занимающий ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Банк входит в число ведущих региональных финансовых учреждений и обслуживает около 16 000 корпоративных клиентов, занятых во всех основных отраслях экономики, а также более 200 000 частных клиентов.

Дальневосточный банк является участником национальной платежной системы «Мир», эмиссия карт которой в 2020 году превысила 1 миллион, а также международной платежной системы JCB, основанной в Японии. Кроме того, являясь участником международной платежной системы Visa International.

АО «Дальневосточный банк» по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА» и ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала Forbes.

Региональная сеть АО «Дальневосточный банк» насчитывает более 30 подразделений на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири в большинстве экономически значимых городов Приморского, Хабаровского, Камчатского, Красноярского краев, Сахалинской, Амурской, Иркутской, Еврейской автономной областей, Республик Бурятии и Хакасии и обеспечивает территориальную доступность банковских продуктов и услуг.