Правительство Амурской области отметило вклад Азиатско-Тихоокеанского банка в поддержку субъектов МСБ

Банк получил благодарственное письмо от Губернатора Амурской области Василия Орлова, который отметил значительный вклад Азиатско-Тихоокеанского банка в реализацию льготного кредитования с государственной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

По итогам работы в 2020 году АТБ профинансировал предприятия МСБ области на сумму более 700 млн рублей

На проведенном очном заседании Координационного совета по взаимодействию с кредитными организациями Амурской области были вручены благодарственные письма, от Азиатско-Тихоокеанского банка в заседании приняла участие директор банка по Амурской области Наталья Жарикова.

«АТБ активно участвует в льготных программах кредитования с государственной поддержкой, финансирует предприятия МСБ Амурской области, тем самым способствуя развитию экономики региона после пандемии. Мы благодарны, что наш вклад был оценен со стороны Правительства области, и готовы продолжать помогать бизнесу в это непростое время, предлагая льготные ставки и выгодные условия», - прокомментировала директор АТБ по Амурской области Наталья Жарикова.

Получить подробную информацию о льготных программах кредитования Азиатско-Тихоокеанского банка вы можете здесь