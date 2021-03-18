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Экономика Иркутской области оказалась достаточно устойчива к кризису 2020 года

Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем послании «О положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год».

<p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Послание губернатора Иркутской области 2021.
Фото: Андрей Фёдоров

 – Индекс промышленного производства составил 102,2 при среднем показателе по стране – 97,4. Хорошо показали себя обрабатывающие производства – индекс 112,8, что также выше среднероссийского показателя. Да, нам пришлось увеличить государственный долг, но мы находимся в экономически безопасных рамках бюджетных значений, –  отметил глава региона.

По информации губернатора, сейчас в Иркутской области реализуется 121 проект – это почти 2,5 триллиона рублей инвестиций, 26 тысяч новых рабочих мест и 2 триллиона рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. «Критичных сдвигов по сетевым графикам и объемам инвестиций не произошло», – подчеркнул Кобзев. 

<p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Послание губернатора Иркутской области 2021.
Фото: Андрей Фёдоров

Среди реализуемых масштабных проектов он выделил строительство газохимического комплекса в Усть-Куте, алюминиевого завода и анодной фабрики в Тайшетском районе, создание картонного производства в Усть-Илимске, горно-обогатительных комбинатов на базе золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, освоение угольных месторождений в Тулунском и Черемховском районах. На финишной прямой, по его словам, – проект по серийному производству среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. В среднесрочной перспективе – начало реализации проектов по освоению крупнейшего в России месторождения золота «Сухой Лог», созданию газохимического комплекса на базе Ковыктинского месторождения. 

Кроме этого, в регионе формируются новые отрасли экономики. Так, в прошлом году в Братске открыли цех по производству субстанции для лекарственных препаратов, а уже в 2021-м компания «Фармасинтез» запустила производство препарата Ремдеформ, который включен Минздравом в схему лечения коронавируса.

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– Мы договорились с компанией о строительстве завода в Усолье-Сибирском. Уверен, что этот город химиков в будущем должен стать ядром лекарственного кластера Иркутской области, – подытожил губернатор.

<p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Послание губернатора Иркутской области 2021.
Фото: Андрей Фёдоров


<p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
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