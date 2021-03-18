Кредитный портфель банка «Открытие» в Иркутске превысил 10,5 млрд рублей

По итогам 2020 года кредитный портфель банка «Открытие» в Иркутской области вырос на 8% и составил на 1 января 2021 года 10,5 млрд рублей, сообщают в банке.

Самые высокие темпы роста продемонстрировал портфель розничных кредитов – он вырос в 1,7 раз. Об этом в ходе пресс-конференции в Иркутске рассказал управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

За 2020 год банк выдал населению и бизнесу региона почти 4 тысячи кредитов общим объемом 9,6 млрд рублей.

Розничное кредитование за год выросло на 16% - до 2,3 млрд рублей. При этом практически половину от этого объема составляют ипотечные выдачи – на них приходится 1,1 млрд рублей. Таким образом, объем ипотечных выдач за год вырос в 1,4 раза по сравнению с 2019 годом. Еще 1,2 млрд рублей банк выдал в рамках потребительского кредитования на различные цели. Количество выданных кредитных карт увеличилось в полтора раза - до 1 657 штук.

Портфель кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в Иркутской области увеличился за год на 7% и превысил 4 млрд рублей. МСБ региона банк выдал за год кредитов на 3,7 млрд рублей, при этом количество выдач выросло на 8% по сравнению с 2019 годом.

В период пандемии банк оперативно реагировал на запросы клиентов по предоставлению отсрочки и проведению реструктуризации клиентов МСБ.

В рамках собственных программ банка по поддержке бизнеса (каникулы, отсрочка, реструктуризация) малому и среднему бизнесу региона было выдано 991 млн рублей заемных средств. По госпрограммам поддержки – 47 кредитов на 165 млн рублей. Также была проведена первая сделка по хеджированию рисков. В результате чего был получен доход в размере 800 тыс. рублей.

Кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса по итогам года составил 3 млрд рублей. Крупному бизнесу Иркутской области банк выдал 3,6 млрд рублей. В 2020 году банком «Открытие» в регионе были реализованы первые форвардные сделки и опционы на хеджирование валютных рисков, что принесло банку дополнительный доход в размере 2 млрд рублей.

Банк активно участвует в финансировании застройщиков. Открыт лимит финансирования на ЖК Корица в размере 390 млн. рублей. На эти средства ведется строительство трёх многоквартирных жилых домов общей площадью 13 тыс. квадратных метров.

Объем привлеченных средств в регионе за 2020 год достиг почти 17 млрд рублей.

Самую высокую динамику показали депозиты малого и среднего бизнеса – объем средств на них за год вырос на четверть и составил 3,2 млрд рублей. Население региона хранит на банковских депозитах 3,5 млрд рублей. Но самые большие объемы средств хранятся на депозитах корпоративно-инвестиционного бизнеса – 7 млрд рублей. Главный тренд 2020 года – переток средств клиентов с депозитов на накопительные и инвестиционные счета. Инвестиционный портфель клиентов Private Banking за год увеличился более, чем в 2 раза и составил 3,1 млрд рублей. На депозитах таких клиентов находится 3,2 млрд рублей.

«В период пандемии банкам пришлось в оперативном режиме переводить большинство операций в дистанционные каналы. Банк «Открытие» одним из первых на рынке оперативно расширил набор сервисов, призванных упростить ежедневный банкинг для населения и бизнеса. В короткие сроки для бизнес-клиентов была запущена и новая версия мобильного приложения «Бизнес-Портал». Сегодня клиенты все чаще оценивают удобство своего банка именно от наличия и функциональности его мобильного и интернет-банка. Эта тенденция, несомненно, во многом будет определять и развитие банкинга в 2021 году», - отмечает управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

В Иркутской области сеть банка «Открытие» представлена 6 офисами, 50 банкоматами и 913 POS-терминалами.